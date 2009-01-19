Прогнать 4 сайта по каталогам

$8
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые фрилансеры, нужно сделать следующее:

1. составление описания (ключевые сова, заложены в html-коде, можете посмотреть, может вознинут какие-то новые идеи, а по факту описание уже есть.)

2. регистрация сайтов в каталогах - от 12000 белых каталогов

3. регистрация в соц закладках - от 100 шт.

Адреса сайтов:

www.skdd.ru

www.it-sam.ru

www.nmk-nsk.ru

www.web-msm.ru

15 лет назад
rita1111
Rita 
NaN лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв