Вывести сайт из фильтра в Yandex

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки237 просмотров
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Мой сайт bezpredela.net пол года назад сайт вылетел из индекса yandex полностью из за скрипта Click under.Затем через месяц попал в индекс со всеми страницами.На данный момент трафа 0.Нужна помощь в выводе сайта из фильтра....

15 лет назад
bezpredela
Евгений 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
TT
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством с данным заказчиком доволен на 101% Человек крайне доходчиво описывал проблемы возникшие с его интернет ресурсом. Хочу отдельно отметить конструктивное общение. Евгений спасибо Вам!