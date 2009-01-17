Ручная рассылка на доски объявлений

Итак нужно написать 5-6 статей более 2000 знаков уникальных и строго СЕО. То есть оптимизированыые под ключевые запросы. Каждая статься ( их будет 5 ) это описание java программы для мобильного телефона, то есть вам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо вручную (или полуавтоматически) рассылать объявление типа http://gruzauto.megadoski.ru/top5692396.htm на доски в соответствующие разделы «услуги по лицензированию, услуги по сертификации, услуги для бизнеса и т.д.». Доски находятся исполнителем самостоятельно
Отчет предоставляется в виде .TXT файла. Каждая строчка – прямая ссылка на успешно размещенное объявление. Оплата осуществляется только на опубликованные объявления, не более 1 на сайт. Необходимое количество размещенных объявлений - 500
В заявке необходимо указать сроки выполнения работ, а также стоимость за каждые 500 объявлений.
Наличие собственной базы приветствуется!
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