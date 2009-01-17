Ручная рассылка на доски объявлений

Необходимо вручную (или полуавтоматически) рассылать объявление типа http://gruzauto.megadoski.ru/top5692396.htm на доски в соответствующие разделы «услуги по лицензированию, услуги по сертификации, услуги для бизнеса и т.д.». Доски находятся исполнителем самостоятельно

Отчет предоставляется в виде .TXT файла. Каждая строчка – прямая ссылка на успешно размещенное объявление. Оплата осуществляется только на опубликованные объявления, не более 1 на сайт. Необходимое количество размещенных объявлений - 500

В заявке необходимо указать сроки выполнения работ, а также стоимость за каждые 500 объявлений.

Наличие собственной базы приветствуется!