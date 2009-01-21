Прогон сайта по тематическим блогам

Нужен постинг и поддержка общения на различных тематических форумах. Рекламируем услуги хостинга. 1$ - 1 форум. Если не приносите хороший трафик - работа не оплачивается. Кто уверен в своих силах - прошу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прогон сайта по тематическим 100 блогам и 100 групп вконтакте сайт http://lovebridge.ru
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