Целевой трафик (услуги хостинга)

Нужно поднять тИЦ сайту >100. Сапу и прочие биржи использовать запрещено! тИЦ должен продержаться несколько апов. Параллельно поднять сайт по одному запросу, параллельно, т.к. анкор можно будет вставлять в линки, при поднятии тИЦа. Оплата естественно ...