Необходима консультация по раскрутке

Нужно поднять тИЦ сайту >100. Сапу и прочие биржи использовать запрещено! тИЦ должен продержаться несколько апов. Параллельно поднять сайт по одному запросу, параллельно, т.к. анкор можно будет вставлять в линки, при поднятии тИЦа. Оплата естественно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вроде стараемся, а желаемых результатов добиться тяжело... хотелось бы проконсультироваться по вопросам раскрутки сайта...
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