Прогнать сайт по 200 каталогам

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок257 просмотров
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Нужно прогнать сайт по каталогам. Минимум 200 каталогов. Регистрация вручную. цена - 0.3$ за 1 каталог. писать в приват или сюда - 434634846

15 лет назад
maximus787
Максим 
33 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
oreli
48 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена качественно и в срок! Аурелия очень приятный человек, приятна в общении и исполнительна в работе. Я остался доволен и настроен сотрудничать и дальше! Рекомендую всем.
Корректный и обязательный заказчик, самые положительные рекомендации