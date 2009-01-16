Реклама в блогах и жж

Ищем толкового блогера а лучше блоггершу) которая будет грамотно размещать посты и коментарии в тематических сообществах и блогах, в ответах, в контакте и жж

это не прогон по каталогам и не спам. это долгосрочная работа с формированием авторитета и тд.

тема:

нужно быть в теме или быстро её освоить: домашний уют, посуда, постельное белье.

ооооооочень приветствуется творческий подход и умение писать лёгкие для восприятия кометарии без негатива и "загруза".

Можно украшать картинками и т.д. в общем нужно быть реальным человеком а не просто спамером.

Преоритетно рассматриваются предложения с кратким планом действий и ссылками на примеры постов...