Продвижение

Здравствуйте,уважаемые коллеги.Существует сайт на автомобильную тематику(тюнинг) В каталоге яндекс отсутствует, но проиндексирован многими поисковиками Его параметры на нынешний день составляют ТИЦ=0 PR=6 В каталогах регистрирую потихоньку через 1ps В общем нужно поднять ТИЦ с 0 до 10 или ...