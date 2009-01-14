Еще жду предложений. Есть: 1. www.bedshop.ua - интернет-магазин постельного белья. 2. Посещаемость 200-300 в среднем в сутки. Основной контингент - работающие девушки. 3. По основным ключевым в гугле сейчас в ТОП5. Необходимо: 1. Топ 1 в гугле по ключевым словам в ...
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Необходимо увеличить посещаемость сайта www.logisticpartner.ru по любым запросам , касающиеся тематики сайта до 50-ти посетителей в день + увеличение PR до 5-6 и ТИЦ до 300. Долгосрочно.
Так же необходимо изменить дизайн сайта и контент.
Ваши предложения.
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