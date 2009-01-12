Раскрутить сайт до 1500 посетителей в сутки

Создаем интернет-магазин. Варианты движков (CSM) - oscommerce Vam Edition, Vam-Shop (тот же oscommerce), Shop-Script, Joomla+Virtuemart, Bitrix, возможно какой-то другой по рекомендации оптимизатора (именно по этому магазин еще не создан) Требования к движку с понижением приоритетности: - ...