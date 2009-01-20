Составление семантического ядра

Требуется составить семантическое ядро по тематике "беременность, роды и воспитание детей" для регионального сайта. Регион - Пермь. Т.е. нужны все запросы по указанной тематике + "Пермь" , "Перми", "пермский" и т.д. (Например: роддома Перми).

Нужны ВСЕ запросы, которые сможете найти по статистике Яндекса или Рамблера с указанными выше условиями.

P.S. В личку не пишите.