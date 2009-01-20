Составление семантического ядра

Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок271 просмотр
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Требуется составить семантическое ядро по тематике "беременность, роды и воспитание детей" для регионального сайта. Регион - Пермь. Т.е. нужны все запросы по указанной тематике + "Пермь" , "Перми", "пермский" и т.д. (Например: роддома Перми).

Нужны ВСЕ запросы, которые сможете найти по статистике Яндекса или Рамблера с указанными выше условиями.

P.S. В личку не пишите.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
HARDI
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
7 дней
Справился в работой на пятерку. Спасибо.
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