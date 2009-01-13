Несколько сайтов на продвижение

Добрый день уважаемые коллеги,

Я занимаюсь консультирование клиентов по вопросам интернет рекламы. Мне нужны в команду СЕО специалисты, между которыми буду распределять заказы. ВНИМАНИЕ нужны надежные партнеры.

Пожелания к СЕО специалистам:

1. Оценка стоимости (не более 1го дня).

- определяйте на каждое ключевое слово стоимость ссылочного бюджета из расчета на 1 день,

- отдельно оценивайте стоимость вашего дохода так же на каждое слово,

- оценивайте сайт и ваши силы на то что вы на 99% его выполните и выведете в ТОП10 (ниже не интересует) за 2 месца.

2. Условия оплаты:

a.предоплата за ссылочный бюджет на 2 месяца

b. оплата за каждое вышедшее слово из расчета стоимости за каждый день. Оплата производиться в течение 3-5 дней. Куда хотите и как хотите.

3.Срок не более 2х месяцев для НЧ, СЧ и ВЧ.

a. те ключевые слова что не вышли в течение 2х месяцев в ТОП10 по Яндексу, то возврат денег уплаченных конкретно за это слово.

b. если заказчик готов ждать выхода каких либо слов более 2х месяцев, то возврат ссылочного бюджета не осуществляется, и продолжается оплачиваться.

Процесс работы в случае принятия условий:

1. Перед началом всех работ обязательное резервное копирование сайта,

2. Указание плана работ поэтапно с указанием дат и срок на каждый этап работ

a. подготовка ТЗ

b. оптимизация самого сайта и кода

c. продвижение(не более 1,8 месяцев)

3. Написание подробного ТЗ в котором указывается все изменения которые будут производиться с сайтом заказчика.

a.В случае если заказчик отказывает в доступе, то изменения будет производить он сам по вашему ТЗ.

4. Согласования ТЗ со стороны заказчика. (от Вас отправить ТЗ мне, согласовываю я сам его).

5. Оптимизация кода сайта и размещение материала, После уведомить что данный этап завершен.

6. Состояние продвижения сайта мы сами будем следить и отчеты так же отправлять вам на мейл. Отчеты отправляться ежедневно. В конце каждого месяца оплата производиться в течение 3-5 дней на основание отчетов.

7. Т.е. платежи выглядят как ссылочный бюджет на следующий месяц + оплата за результат истекшего месяца.

Моя задача уважаемые коллеги это обеспечить постоянным доходам от нескольких проектов себя и Вас.

П.С.

Проектов действительно много!!! разных и с НЧ, СЧ и ВЧ. Единственное чего хотят мои заказчики и я это результата и комфортной работы. Поэтому вариант 100% предоплаты не рассматривается не при каких обстоятельствах. Я лучше отдам заказ в крупную компанию которая готова за него браться на таких условиях.

Если все выше указанное Вам подходит то во вложенном файле вы можете скачать те заказы которые сейчас находятся у меня в ожидание.