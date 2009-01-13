Несколько сайтов на продвижение

Прогон одного сайта по каталогам с прямыми ссылками, а также большим ТИЦ и PR. Предоставить отчет. Описание сайта (анкета) от Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые коллеги,
Я занимаюсь консультирование клиентов по вопросам интернет рекламы. Мне нужны в команду СЕО специалисты, между которыми буду распределять заказы. ВНИМАНИЕ нужны надежные партнеры.
Пожелания к СЕО специалистам:
1. Оценка стоимости (не более 1го дня).
- определяйте на каждое ключевое слово стоимость ссылочного бюджета из расчета на 1 день,
- отдельно оценивайте стоимость вашего дохода так же на каждое слово,
- оценивайте сайт и ваши силы на то что вы на 99% его выполните и выведете в ТОП10 (ниже не интересует) за 2 месца.
2. Условия оплаты:
a.предоплата за ссылочный бюджет на 2 месяца
b. оплата за каждое вышедшее слово из расчета стоимости за каждый день. Оплата производиться в течение 3-5 дней. Куда хотите и как хотите.
3.Срок не более 2х месяцев для НЧ, СЧ и ВЧ.
a. те ключевые слова что не вышли в течение 2х месяцев в ТОП10 по Яндексу, то возврат денег уплаченных конкретно за это слово.
b. если заказчик готов ждать выхода каких либо слов более 2х месяцев, то возврат ссылочного бюджета не осуществляется, и продолжается оплачиваться.
Процесс работы в случае принятия условий:
1. Перед началом всех работ обязательное резервное копирование сайта,
2. Указание плана работ поэтапно с указанием дат и срок на каждый этап работ
a. подготовка ТЗ
b. оптимизация самого сайта и кода
c. продвижение(не более 1,8 месяцев)
3. Написание подробного ТЗ в котором указывается все изменения которые будут производиться с сайтом заказчика.
a.В случае если заказчик отказывает в доступе, то изменения будет производить он сам по вашему ТЗ.
4. Согласования ТЗ со стороны заказчика. (от Вас отправить ТЗ мне, согласовываю я сам его).
5. Оптимизация кода сайта и размещение материала, После уведомить что данный этап завершен.
6. Состояние продвижения сайта мы сами будем следить и отчеты так же отправлять вам на мейл. Отчеты отправляться ежедневно. В конце каждого месяца оплата производиться в течение 3-5 дней на основание отчетов.
7. Т.е. платежи выглядят как ссылочный бюджет на следующий месяц + оплата за результат истекшего месяца.
Моя задача уважаемые коллеги это обеспечить постоянным доходам от нескольких проектов себя и Вас.
П.С.
Проектов действительно много!!! разных и с НЧ, СЧ и ВЧ. Единственное чего хотят мои заказчики и я это результата и комфортной работы. Поэтому вариант 100% предоплаты не рассматривается не при каких обстоятельствах. Я лучше отдам заказ в крупную компанию которая готова за него браться на таких условиях.
Если все выше указанное Вам подходит то во вложенном файле вы можете скачать те заказы которые сейчас находятся у меня в ожидание.
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