Раскрутка интернет-магазина постельного белья

Еще жду предложений.

Есть:

1. www.bedshop.ua - интернет-магазин постельного белья.

2. Посещаемость 200-300 в среднем в сутки. Основной контингент - работающие девушки.

3. По основным ключевым в гугле сейчас в ТОП5.

Необходимо:

1. Топ 1 в гугле по ключевым словам в прикрепленном файле (на google.com.ua).

2. Топ 5 в яндексе по ключевым словам (по Украине).

3. 1000 в среднем в сутки.

Плачу только за результат. Предоплата до 20%. Только чистая работа (без спама, бесплатных досок и т.д.). т.к. нужны целевые посетители. Рассматриваю конкретные предложения со стоимостью и сроками с выполнением условий выше. Остальные - игнор.

Всегда рад советам и предложениям.