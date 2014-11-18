NekrasovHome

Добрый день! Нам нужно обеспечить снятие данных из zoom кто был на конференции в zoom. Зум собирает такие отчеты по зарегистрированным. У нас битикс в облаке по тарифу "Команда". Хотим чтобы работало так, как ниже описано. Сейчас у ...