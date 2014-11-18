NekrasovHome

Андрей NekrasovHome

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
:)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Партнерка как модуль для Moodle

    $350

    Добрый день! Занимаемся онлайн обучением, есть много лояльных студентов. Студенты учатся в нашем Moodle. Нужно написать модуль для Moodle, который: 1. Не ломая существующую дизайн-тему, установленную для мудла, важно чтобы модуль дополнительно и отдельно работал, т.е. ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Партнерка для Moodle

    $250

    Добрый день! Занимаемся онлайн обучением, есть много лояльных студентов. Студенты учатся в нашем Moodle. Нужно написать модуль для Moodle, который: 1. Не ломая существующую тему, установленную для мудла, дополнительно и отдельно работает. 2. В личном кабинете, может ...

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция Bitrix24 (облако) с wayforpay.com по API

    $200

    Добрый день! Есть система приема платежей [url=https://wayforpay.com/]wayforpay.com[/url] c открытой API у нее. И есть Bitrix24 в облаке на максимальном тарифе. Нужно чтобы мы могли в своем битриксе выставлять счета клиентам выбирая способ оплаты [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fwayforpay.com]wayforpay.com[/url]. Плюс принимать ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция ПЛАНФАКТ (planfact.io) по API с еще 13 сервисами

    Всем добрый вечер! Нужна помощь срочно и за качество готовы платить)) Нужна интеграция по API ПланФакт (planfact.io) с paypal, wise, stripe, wayforpay, bitrix24, google, facebook, tiktok, linkedin, yandex, monobank, укрсиббанк, приватбанк. Скрипты хранить на нашем сервере. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обмен данными по API

    Добрый день! Нужен обмен данными между платежными системами strip, wayforpay, paypal, wise, crm битрикс24 и системой [url=https://planfact.io/]https://planfact.io/[/url] Задача в общем такая: 1. Обмен с битрикс24 настроить. У нас укр версия битрикса и в ней нет приложения planfact.io. 2. Настроить ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция Bitrix24 и Zoom

    Добрый день! Нам нужно обеспечить снятие данных из zoom кто был на конференции в zoom. Зум собирает такие отчеты по зарегистрированным. У нас битикс в облаке по тарифу "Команда". Хотим чтобы работало так, как ниже описано. Сейчас у ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Магазин на PrestaShop 1.6

    Добрый день! Есть магазин на PrestaShop 1.6 (тема вот такая http://demo.presthemes.com/centrikids/en/), необходимо сделать следующее: 1. Сделать выпадающее меню трехуровневое, как в макете у меня прикрепленном + при скроле сделать как у меня, т.е. телефон в панеле оставлять ...

    PrestashopjQuery
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести изменения в интернет магазин

    Добрый день! У меня есть 5 интернет-магазинов разной тематики. Магазины написаны на движке melbis.com на версии 5 (на сайте разработчика описание и дитрибутивы как клиентской так и серверной части здесь http://melbis.com/ru/ms5/descr). Сейчас ищу исполнителя, который внесет ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Добрый день! Необходимо для сайта autoexpert создать логотип. Цвет: оттенки светло синего синего, в логотипе должно быть название компании, без иконки. С уважением, Андрей

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Получить доступ к серверу

    Добрый день! Попался не добросовестный сотрудник моей компании... Не отдает доступ к сайту компании по дистанционному обучению. Вложили много сил и времени на постановку задачи и отладку системы, а в итоге сотрудник шантажирует и не отдает ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Добрый день! Необходимо для сайта autoexpert создать логотип. Цвет: оттенки светло синего синего, в логотипе должно быть название компании, без иконки. С уважением, Андрей

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Добрый день! Необходимо для сайта autoexpert создать логотип. Цвет: оттенки светло синего синего, в логотипе должно быть название компании, без иконки. С уважением, Андрей

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен простенький сайт

    Добрый день! Нужен простенький сайт на дупле/джумле/мото/вордпрессе или еще на чем, на на удобной CMS с русским интерфейсом. Подробное описание страниц: 0. Общий параметры. a. Логотип вышлю. b. Ширина сайта 1000px. c. Общий фон градиент плавный: вверху #FCFCFC внизу #EBEBEB начиная с 600 px ...

    WordPressJoomlaТексты для сайта
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить на купленный шаблон на Drupal (шаблон адаптирован под Drupa)

    Добрый день! 1. Нужно поставить купленный шаблон (вот такой http://www.templatetuning.com/drupal-templates-templates-preview/50509.html) на мой хостинг аккаунт. Шаблон уже сверстан под Drupal. Т.е. Нужно только поставить. 2. Поменять цвет красный на синий, т.е. чтоб на сайте цвет синий основной был. Жду ...

    HTMLDrupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подправить логотип

    Добрый день! Нужно подправить логотип для для подвала сайта http://relcon.com.ua/ Логотип в кореле, т.е. в расширении "ai" Нужно сделать контур вокруг буквы R белы и написать ниже текст белым, чтоб положить логотип на синим фон, а то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Простенький сайт

    Добрый день! Нужен сайт простенький для фирмы, занимающейся дизайном интерьеров. Сайт нужен по аналогии с http://www.bevza.com. Т.е. ничего особенного, просто, стильно и симпатично. Структура сайта: о нас, галерея проектов (какой то скрипт интересный для просмотра должен быть), ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг каталога товаров

    Добрый день! Нужен скрипт для парсинга каталога товаров. Детали: 1. Нужен скрипт который сможет по запуску парсить http://www.intimo.com.ua/ все с этого сайта 2. Скрипт можно положить на мой сервер либо это может быть программка на моем пк3. 3. ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощь по SEO

    Добрый день! Нужна помощь по SEO. Есть 3 сайтов разной тематики: справка-счет.com.ua, speztron.com, bedshop.ua, в ближайшее время появится еще 3 сайтам, которые тоже хочу отдать в раскрутку. Необходимо обеспечить рост трафика за счет повышения позиций по гугле ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реализовать блок голосования через соц сети

    Нужна срочная доработка сайта на вордпрессовском движке, а именно нужно на сайте необходимо запустить конкурс по проектам. Сайт saranov.com.ua/ Функционал следующий: 7.1. На главной размещаем плашку "Конкурс проектов" в правом блоке. 7.2. Делаем отдельную страницу конкурса (на которую ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 4-х страниц, CSS + кроссбраузерная

    $250

    Добрый день! Сделать верстку на готовом сайте 8sto.com.Дизайн со всеми вариантами реакций есть PSD. Всего нужно сделать 4 страницы: главная, каталог, страница салона + всплывающее окно. Верстка нужна с максимальным использованием CCS (нужна скорость загрузки страниц), ...

    CSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
oleg_bogut
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Поставить на купленный шаблон на Drupal (шаблон адаптирован под Drupa)
Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
BeClassy
Елена 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Андрей очень добросовестный и порядочный заказчик. Профессионал, с которым приятно и комфортно работать. Все задачи поставил четко, так что мне, как исполнителю, не составило труда выполнить всё согласно требованиям.
Елена справилась с задачей раньше согласованного срока и превзошла мои ожидания по качеству работы! Рекомендую как ответственного и творческого исполнителя с высоким уровнем коммуникабельности.
Ответный отзыв
BeClassy
Елена 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Подправить логотип
Очень понравилось работать с Андреем. Прекрасный человек, очень контактный и позитивный. Всем рекомендую. Отличный заказчик!
Ответственный исполнитель, малая в общении, буду обращаться еще! Рекомендую! На сайте не давно, стремится выполнить все максимально тщательно.
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