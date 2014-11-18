Очень люблю новые проекты, потому как всегда в предвкушении своего нового творения.
С энтузиазмом отношусь к каждому заказу. Стараюсь прочувствовать суть, чтобы полностью воплотить все задумки заказчика, выполнив работу в указанные сроки!
Могу предложить свои услуги в таких сферах:
-Наружная реклама (ситилайты, биллборды, растяжки, беклайты, вывески, баннера)
-Полиграфия (листовки, визитки, фирменные бланки, наклейки, календари(карманные, настенные, перекидные), пакеты, пластиковые карты, буклеты, плакаты, рекламные презентации)
-Брендирование (транспорт, лифты)
-Фирменный стиль
-Логотипы
-Баннера для сайтов
-Нейминг и слоганы
-Монтаж видео(VegasPro)
Хорошо владею программой Аdobe Photoshop, имеются навыки работы в программе Adobe Illustrator и Corel Draw.
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