Дизайн со вкусом!

Очень люблю новые проекты, потому как всегда в предвкушении своего нового творения.

С энтузиазмом отношусь к каждому заказу. Стараюсь прочувствовать суть, чтобы полностью воплотить все задумки заказчика, выполнив работу в указанные сроки!

Могу предложить свои услуги в таких сферах:

-Наружная реклама (ситилайты, биллборды, растяжки, беклайты, вывески, баннера)

-Полиграфия (листовки, визитки, фирменные бланки, наклейки, календари(карманные, настенные, перекидные), пакеты, пластиковые карты, буклеты, плакаты, рекламные презентации)

-Брендирование (транспорт, лифты)

-Фирменный стиль

-Логотипы

-Баннера для сайтов

-Нейминг и слоганы

-Монтаж видео(VegasPro)

Хорошо владею программой Аdobe Photoshop, имеются навыки работы в программе Adobe Illustrator и Corel Draw.