BeClassy

Елена BeClassy

 
35 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн со вкусом!

Очень люблю новые проекты, потому как всегда в предвкушении своего нового творения.

С энтузиазмом отношусь к каждому заказу. Стараюсь прочувствовать суть, чтобы полностью воплотить все задумки заказчика, выполнив работу в указанные сроки!

Могу предложить свои услуги в таких сферах:

-Наружная реклама (ситилайты, биллборды, растяжки, беклайты, вывески, баннера)

-Полиграфия (листовки, визитки, фирменные бланки, наклейки, календари(карманные, настенные, перекидные), пакеты, пластиковые карты, буклеты, плакаты, рекламные презентации)

-Брендирование (транспорт, лифты)

-Фирменный стиль

-Логотипы

-Баннера для сайтов

-Нейминг и слоганы

-Монтаж видео(VegasPro)

Хорошо владею программой Аdobe Photoshop, имеются навыки работы в программе Adobe Illustrator и Corel Draw.

IllustratorPhotoshopБаннер для сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
smf_kz
36 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$16
9 баллов
9 лет назад
Подарочный сертификат
Задача выполнена. Не сразу попала в "точку", но со второго раза, с учетом всех пожеланий, оперативно всё переделала как нужно. Спасибо за работу!
Очень понравилось работать с Владимиром. Хороший заказчик, профессионал своего дела. Было небольшое недопонимание сперва, но после грамотных правок мы пришли к желаемому результату.
Ответный отзыв
NekrasovHome
Андрей 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Елена справилась с задачей раньше согласованного срока и превзошла мои ожидания по качеству работы! Рекомендую как ответственного и творческого исполнителя с высоким уровнем коммуникабельности.
Андрей очень добросовестный и порядочный заказчик. Профессионал, с которым приятно и комфортно работать. Все задачи поставил четко, так что мне, как исполнителю, не составило труда выполнить всё согласно требованиям.
Ответный отзыв
NekrasovHome
Андрей 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Подправить логотип
Ответственный исполнитель, малая в общении, буду обращаться еще! Рекомендую! На сайте не давно, стремится выполнить все максимально тщательно.
Очень понравилось работать с Андреем. Прекрасный человек, очень контактный и позитивный. Всем рекомендую. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $30
от 3 дней
#312
Дизайн продукции
1 отзыв
от $30
от 3 дней
#146
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#847
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1178
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1318