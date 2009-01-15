Поднять ТИЦ и PR белыми способами.

Здравствуйте,уважаемые коллеги.Существует сайт на автомобильную тематику(тюнинг)

В каталоге яндекс отсутствует, но проиндексирован многими поисковиками

Его параметры на нынешний день составляют ТИЦ=0 PR=6

В каталогах регистрирую потихоньку через 1ps

В общем нужно поднять ТИЦ с 0 до 10 или 20 ,но только белыми способами

Обязательное условие: сайт недолжен быть заблокирован яндексом в следствии корявого поднятия тиц.

В общем ваши цены и сроки?