Поднять ТИЦ и PR белыми способами.

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок200 просмотров
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Здравствуйте,уважаемые коллеги.Существует сайт на автомобильную тематику(тюнинг)

В каталоге яндекс отсутствует, но проиндексирован многими поисковиками

Его параметры на нынешний день составляют ТИЦ=0 PR=6

В каталогах регистрирую потихоньку через 1ps

В общем нужно поднять ТИЦ с 0 до 10 или 20 ,но только белыми способами

Обязательное условие: сайт недолжен быть заблокирован яндексом в следствии корявого поднятия тиц.

В общем ваши цены и сроки?

15 лет назад
SS-design
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kostik-
Kostik 
31 годМолдова
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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