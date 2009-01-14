Нужно заставить сайт приносить прибыль! Любым способом, ссылки, попап, баннеры, клики и т.д

От вас требуется настройка сайта.

например для sape, xap и т.д вы должны не только настроить вывод ссылок и др.

но и добиться индексации сайта в самой системе

все предложения прошу в асю.

451-688-642