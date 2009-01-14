Нужно продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок336 просмотров
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Есть сайт

http://tdrkt.ru/

Нужен специалист по оптимизации и продвижению.

Сейчас сайт заточен под запрос "кровельные материалы", но фирма занимается и другими видами работ (оптовая и розничная продажа высококачественных строительных, теплоизоляционных и кровельных материалов)

но он по ним не ищется, ибо не раскручен

Какие будут предложения в смысле по каким запросам еще предлагаете продвигать

думаю 4-5 запросов надо

Какими методами предлагаете продвигать. Контекстную рекламу не предлагайте. Уже напоролись. Слили один рекламный бюджет в момент, а клиенты почти не откликнулись

Примерные сроки, гарантии (если даете)

Основная цель - быть в тройке по запросу "кровельные материалы". Остальное как получится

Если можно приблизительные сроки и Ваши гарантии (если есть)

Ваша цена. Можно на выбор за это возьмем столько. за то - вот столько. можно так же на выбор с гарантией / без гарантии

P.S. Доступ к исходникам есть. Но править будем сами, если там что-то добавить или убрать, Вы только скажите что и где

15 лет назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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