Продвижение сайта

Есть сайт www.evro-strou.ru запросы нужны "Навесы и навесы" в яндексе, раблере и гоогле в топе-10.

Наш оптимизатор не справился с задание денег потрачено порядочно и времени тоже.

Результаты продвижения поймет профессионал.

Просьба обращаться тем кто уверен в себе и профи по делу. и примеры.

Указывайте цену и сроки... тем кто профи лучше вообще не писать... жду предложений.