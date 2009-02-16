Зарегистрировать 100+ блогов

Требуется зарегестрировать 100+ блогов на бесплатных wordpress хостингах. (Наподобии http://blogwonks.com/ ). Хостеров вам надо будет найти самому, например поискав в гугле wp-signup.php

Требования

1) 1 домен = 1 блог

2) Все урлы, логины и пароли нужно будет вбить в базу через PhpMyAdmin, я предоставлю доступ.

3) Логины должны быть разными, если не хватит фантазии – могу дать текстовик с возможными логинами

4) Для всех блогов будет использован email, доступ к которому я вам предоставлю

Предлагайте вашу цену\сроки за 100 блогов