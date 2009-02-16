Зарегистрировать 100+ блогов

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки243 просмотра
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Требуется зарегестрировать 100+ блогов на бесплатных wordpress хостингах. (Наподобии http://blogwonks.com/ ). Хостеров вам надо будет найти самому, например поискав в гугле wp-signup.php

Требования

1) 1 домен = 1 блог

2) Все урлы, логины и пароли нужно будет вбить в базу через PhpMyAdmin, я предоставлю доступ.

3) Логины должны быть разными, если не хватит фантазии – могу дать текстовик с возможными логинами

4) Для всех блогов будет использован email, доступ к которому я вам предоставлю

Предлагайте вашу цену\сроки за 100 блогов

15 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранные исполнители
VIGOSS
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, консультирует при возникших затруднениях, веселый общительный человек, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
funtik
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня
TT
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$35
3 дня
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$50
9 дней
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