Ручная прогонка сайта по доскам

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок246 просмотров
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Есть сайт. Нужно прогнать руками по доскам объявлений где можно прописать урл. Плачу 5 вму за 20 ссылок. Жду предложений. Спасибо.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)