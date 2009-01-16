Продвижение сайта в Yandex в топ 10 и выше.

Ищем толкового блогера а лучше блоггершу) которая будет грамотно размещать посты и коментарии в тематических сообществах и блогах, в ответах, в контакте и жж это не прогон по каталогам и не спам. это долгосрочная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Joomla 1.0. Каталог одежды ориентированный на женщин после 30-и лет.
Нужно продвинуть в Yandex по словам: одежда для женщин, женские платья и.т.д. Всего около 5 фраз-слов.
Цель - поподать в первую 10-ку и Выше.
От Вас я хочу видеть - цену и сроки. +-
"Сделаю, стучи", "Давай, опыт есть" - в ЛС не писать. Пишите только конкретные вопросы - на них отвечу.
Пожалуйста, в Вашем предложение пишите - какой у Вас опыт работы. Особое внимание обращать буду на отзывы.
Оплата - только после результата.
С уважением,
Виталик.
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