Продвижение сайта в Yandex в топ 10 и выше.

Есть сайт на Joomla 1.0. Каталог одежды ориентированный на женщин после 30-и лет.

Нужно продвинуть в Yandex по словам: одежда для женщин, женские платья и.т.д. Всего около 5 фраз-слов.

Цель - поподать в первую 10-ку и Выше.

От Вас я хочу видеть - цену и сроки. +-

"Сделаю, стучи", "Давай, опыт есть" - в ЛС не писать. Пишите только конкретные вопросы - на них отвечу.

Пожалуйста, в Вашем предложение пишите - какой у Вас опыт работы. Особое внимание обращать буду на отзывы.

Оплата - только после результата.

С уважением,

Виталик.