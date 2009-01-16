Исключительно социальное продвижение Хостинга

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок205 просмотров
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Здравствуйте. Нужно социальное продвижение Хостинга(никаких СЕО).

От вас требуются предложения по привлечению целевых посетителей на сайт. Естественно, будет хороший бюджет, вам оплата за услуги. Это может быть поиск рекламных площадок или ещё что-то.

Если у Вас хватит знаний и идей повысить целевой трафик на такой специализированный ресурс, то отписывайтесь в проекте сразу с мелким описанием своих идей. Если это действительно достойно - будете выбраны исполнителем и получите хорошее вознаграждение.

С уважением.

Предложения скрыты от других участников тендера.

15 лет назад
HeyDesign
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад