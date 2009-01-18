Добавление проектов в wikipedia

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки285 просмотров
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Требуется добавить группу белых проектов в каталог wikipedia.org.

Человек должен понимать смысл работы.

Прошу отписывать только тех, кто уже делал подобное.

15 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vseprodam
Виктор 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$20
2 дня
Виктор сделал все на высшем уровне. Если результаты сохранятся, то будем сотрудничать постоянно.
Заказчик сразу объяснил , что ему требутся после того как сделал оплатил все сразу. Надеюся на дальнейшее сотрудничество.