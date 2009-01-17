Прогнать сайт по каталогам ~5000

Требуется добавить группу белых проектов в каталог wikipedia.org. Человек должен понимать смысл работы. Прошу отписывать только тех, кто уже делал подобное.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прогнать сайт по каталогам , вот этот сайт http://mymmorpg.ru/
Жду ваших предложений.
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