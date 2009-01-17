Прогон сайта по белым англоязычным каталогам

Требуется прогнать сайт ТОЛЬКО по белым англоязычным каталогам.

Сейчас у сайта PR3 нужно повысить этот показатель до уровня PR 4-5.

В предложении пишите:

-Ваша цена

-Кол-во каталогов

-Средний PR каталогов

P.S:

* Мне не нужен форумный и прочий спам,лучше даже не пишите о таких предложениях.

* Мне параллельно на ТИЦ.

* Меня не интересуют всякие выводы в ТОП 10 гугла и тд.

Мне нужно то что написано в тендере, ПРОГОН по каталогам.