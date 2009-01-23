Написание 5-6 статей СЕО для раскрутки

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок381 просмотр
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Итак нужно написать 5-6 статей более 2000 знаков уникальных и строго СЕО. То есть оптимизированыые под ключевые запросы.

Каждая статься ( их будет 5 ) это описание java программы для мобильного телефона, то есть вам нужно будет ее поставить на телефон что бы узнать ее возиожность и использовать возможности программы для написания статей.

Далее нужна одна статься на которой будлут короток расписаны эти 5 программ уже со ссылкой на подробные.

Итого 6 статей, можно со скринами ( есть у меня или сами можете сделать ).

ИЩУ ИМЕННО СПЕЦИАЛИСТА, который сразу и четко понимает что нужно и как это сделать быстро, правильно, и самое главное что бы поисковики на эти стаьи отреагировали!!!

15 лет назад
GSMtricks
Филипп 
43 годаКитай
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lekata29
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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