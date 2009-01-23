Написание 5-6 статей СЕО для раскрутки

Итак нужно написать 5-6 статей более 2000 знаков уникальных и строго СЕО. То есть оптимизированыые под ключевые запросы.

Каждая статься ( их будет 5 ) это описание java программы для мобильного телефона, то есть вам нужно будет ее поставить на телефон что бы узнать ее возиожность и использовать возможности программы для написания статей.

Далее нужна одна статься на которой будлут короток расписаны эти 5 программ уже со ссылкой на подробные.

Итого 6 статей, можно со скринами ( есть у меня или сами можете сделать ).

ИЩУ ИМЕННО СПЕЦИАЛИСТА, который сразу и четко понимает что нужно и как это сделать быстро, правильно, и самое главное что бы поисковики на эти стаьи отреагировали!!!