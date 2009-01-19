Требуется продвижение сайта edelstar-vip.ru

Здравствуйте!

Хотелось бы узнать, сколько стоит продвижение сайта http://edelstar-vip.ru/ в яндексе по позициям сетевой макетинг и млм и сколько времени это займет.

Сам пользуюсь allsubmitter 5.3.3, поэтому скорее всего понадобятся другие