Требуется продвижение сайта edelstar-vip.ru

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Хотелось бы узнать, сколько стоит продвижение сайта http://edelstar-vip.ru/ в яндексе по позициям сетевой макетинг и млм и сколько времени это займет.

Сам пользуюсь allsubmitter 5.3.3, поэтому скорее всего понадобятся другие

15 лет назад
bigboch
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lo07ko
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за качественные и дешевые услуги! Определенно, с этим человеком буду еще иметь дело!
Спасибо за заказ!