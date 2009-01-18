Мой сайт bezpredela.net пол года назад сайт вылетел из индекса yandex полностью из за скрипта Click under.Затем через месяц попал в индекс со всеми страницами.На данный момент трафа 0.Нужна помощь в выводе сайта из фильтра....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо поднять тиц ряду сайтов. их много
1. без месячных платежей.
2.ТОЛЬКО СБС (поэтапная выплата)- не устраивает не надо предлагать услуги.
3. Только люди которые поднимали тиц, а не просто читали, как это делается
4. тиц надо 20-40 - оптимальный вариант. если можете и больше 100 обсудим отдельно
5. По времени надо как можно быстрее (1-2 апа для 20-40 тиц)
работа на постоянно основе.
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1. кидаем предложение в проект
2. отписываем детали предложения в аську
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От Вас хочу услышать
1. опыт поднятия
2. методы
3.ЦЕНУ
4. ВРЕМЯ
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