Надо поднять тиц ряду сайтов. их много

1. без месячных платежей.

2.ТОЛЬКО СБС (поэтапная выплата)- не устраивает не надо предлагать услуги.

3. Только люди которые поднимали тиц, а не просто читали, как это делается

4. тиц надо 20-40 - оптимальный вариант. если можете и больше 100 обсудим отдельно

5. По времени надо как можно быстрее (1-2 апа для 20-40 тиц)

работа на постоянно основе.

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1. кидаем предложение в проект

2. отписываем детали предложения в аську

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От Вас хочу услышать

1. опыт поднятия

2. методы

3.ЦЕНУ

4. ВРЕМЯ