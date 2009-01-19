Требуется прогон нулевого сайта по каталогам.

Продвижение сайта в поисковиках. необходимо продвинуть сайт. тематика: автосервис. регион: Москва, Московская область. поисковые системы: google, rambler, yandex и др. (первые три самые важные) цель продвижения: сайт обязан находиться в первой десятке. === От Вас хочу услышать 1. опыт продвижения 2. методы ...
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Нужен прогон сайта. От вас количество каталогов, цены и сроки. И прирост тиц и pr с вашей базы.
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