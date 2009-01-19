Поднять тИЦ и PR региональному авто сайту

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок197 просмотров
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Нужно повысить тИЦ до 100 (сейчас тИЦ10, PR 2).

Домену 1 год, неприятных историй небыло.

Использовать сапы, ксапы, и др. биржи - запрещается.

Только белые методы.

тИЦ должен продержаться несколько апов.

Оплата по завершении работы.

опыт, цены, сроки

15 лет назад
ovb
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад