Поднять тИЦ и PR региональному авто сайту

Надо поднять тиц ряду сайтов. их много 1. без месячных платежей. 2.ТОЛЬКО СБС (поэтапная выплата)- не устраивает не надо предлагать услуги. 3. Только люди которые поднимали тиц, а не просто читали, как это делается 4. тиц надо ...