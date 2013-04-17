Необходимы рекомендации по дизайну сайта http://mastertrg.ru/.
Дизайн сайта
Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта, как должно быть - есть примеры, необходимо правильно на расположить нужную информацию. Если подойдет вариант -нужно будет сделат. Таких еще 3!
Заявки фрилансеров
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