Для 1С-Битрикс

В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить.

Подробнее:

1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта.

2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, б) верстка для всех страниц.

3) Настройка платформы 1С-Битрикс - установка дизайна, создание структуры разделов, настройка основных параметров сайта, создание пустых текстовых страниц, настройка модулей интернет-магазина.

4) Программирование разделов а) настройка карточки товаров, новинки б) Настройка корзины и личного кабинета, в) Настройка разделов "Акции", "Поиск по сайту", подключение онлайн-консультанта, интеграция с 1С.

5) Совместное размещение сайта в интернете, тестирование, краткое обучение администрированию в письменном виде.

Интересует информация по ценам и срокам как при работе под ключ и отдельно по пунктам. Возможно разделение выполнения задания по дизайну и программированию.