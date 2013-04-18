Для 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок136 просмотров

В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить.

Подробнее:

1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта.

2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, б) верстка для всех страниц.

3) Настройка платформы 1С-Битрикс - установка дизайна, создание структуры разделов, настройка основных параметров сайта, создание пустых текстовых страниц, настройка модулей интернет-магазина.

4) Программирование разделов а) настройка карточки товаров, новинки б) Настройка корзины и личного кабинета, в) Настройка разделов "Акции", "Поиск по сайту", подключение онлайн-консультанта, интеграция с 1С.

5) Совместное размещение сайта в интернете, тестирование, краткое обучение администрированию в письменном виде.

Интересует информация по ценам и срокам как при работе под ключ и отдельно по пунктам. Возможно разделение выполнения задания по дизайну и программированию.

12 лет назад
playadog
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта

    $100

    Необходимо создать дизайн для интернет-магазина отопительной техники. Есть готовые сайты, которые можно взять за основу.!!! На выходео бзательно html шаблон. Скайп: gorichev

    HTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн

    Здравствуйте. Нужно креативно, нестандартно и главное привлекательно для пользователя сделать элементы дизайна сайта. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. ВЫБИРАЮ ПО ЦЕНЕ КАЧЕСТВУ 1. Сделать корзинку в цветовой гаме магазина, ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $70

    Добрый день. Необходимо сделать сайт интернет-магазина по продаже электроники APPLE. Нарисовать 2 страницы. Главную и карточку товара. Учитывать, что сайт будет прикручиваться к CMS. Скетчи прилагаются. Более подробная информация при личном контакте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать 1 страницу

    $25

    Нужно сделать дизайн страницы, которая будет вести на основной сервис. Предоплату не даю, оплата только после того как покажите в небольшом разрешении или с водяными знаками, тематика безопасность. макет... пишите сразу ваши расценки.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать blueprint в Axure

    Привет, Есть веселая и простая задача для дизайнера интерфейсов. Есть программа в которой строят прототипы. Называется Axure. Я думаю многие с этой программой сталкивались. Если не сталкивались, прежде ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $15

    Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта, как должно быть - есть примеры, необходимо правильно на расположить нужную информацию. Если подойдет вариант -нужно будет сделат. Таких еще 3!

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад