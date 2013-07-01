Нужен рерайт статей на строительную тематику. В заданиях присутствуют несколько ключевиков. Статьи от 2 до 10 тысяч символов.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужен рерайт статей на строительную тематику. Статьи от 2 до 4 тысяч символов, 1-2 ключевых слова на весь текст. На данный момент нужно около 20 статей. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе в качестве авторов ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт10 лет назад
1) Дизайн 4х страниц: главная, рубрика, пост, страница 2) Простенький логотип с упоминанием сайта 3) Блёклый не яркий дизайн 4) Фавиконка 5) Оформление списки (оба типа), цитаты, подзаголовков с 1 по 6 уровень, оформление картинок, оформление содержания 6) Оформление элементов ...Завершен10 лет назад
1) Дизайн 4х страниц: главная, рубрика, пост, страница 2) Простенький логотип с упоминанием сайт 3) Блёклый не яркий дизайн 4) Фавиконка 5) Оформление списки (оба типа), цитаты, подзаголовков с 1 по 4 уровень, оформление картинок, оформление содержания 6) Оформление элементов ...Завершен10 лет назад
Нужны авторы для написания рерайта на интернет проекты по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Преимущество будет тем, кто сам выполнял/выполняет такие работы, то есть знает сам ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны авторы для написания рерайта на интернет проекты по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Преимущество будет тем, кто сам выполнял/выполняет такие работы, то есть знает сам ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен контент-менеджер для наполнения интернет-проектов. Основные требования: 1) Умение работать с графическим редактором для компоновки и редактирования картинок (Фотошоп, Paint, или другим редактором) 2) Должен быть вкус, то есть вставлять в статью правильные, тематические картинки. Статьи вам предоставляются редактором, ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть php скрипт, работающий с Яндекс XML, необходимо его доработать, включив в него новую функцию. Подробности вышлю в ЛС.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить. Подробнее: 1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта. 2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, б) верстка для всех страниц. 3) Настройка ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Хостер заблокировал сайт за большое количество исходящих соединений с "левым" ресурсом. В файлах сайта присутствуют html, в которых написано, что сайт был взломан. Сайт-визитка компании сделана на joomla. Нужно устранить вредоносный код. Бэкапов нет. Есть ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется исполнитель для публикации готовых текстов на сайт строительной тематики (оформление текстов, подбор и вставка необходимых фото, видео). Требования: - Уверенный пользователь ПК - Базовые знания HTML - Навыки поиска информации в интернете - Опыт работы в графических редакторах (photoshop ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $200
Разработать дизайн строительного сайта. Главная, внутренняя, страница рубрики - все однотипные с небольшими изменениями. Так же разработка простого логотипа. Прошу оставлять ссылку на свое портфолио.Завершен11 лет назад
Нужны копирайтеры на интернет проект по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Работа постоянная, с дальнейшим сотрудничеством по другим проектам. Оплата после каждой написанной статьи, либо раз ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад