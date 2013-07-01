playadog

Александр playadog

 
39 летРоссия/Ижевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание статей на 2-4 тысячи символов

    $100

    Нужен рерайт статей на строительную тематику. Статьи от 2 до 4 тысяч символов, 1-2 ключевых слова на весь текст. На данный момент нужно около 20 статей. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе в качестве авторов ...

    Написание статей
    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн 2-х сайтов

    1) Дизайн 4х страниц: главная, рубрика, пост, страница 2) Простенький логотип с упоминанием сайта 3) Блёклый не яркий дизайн 4) Фавиконка 5) Оформление списки (оба типа), цитаты, подзаголовков с 1 по 6 уровень, оформление картинок, оформление содержания 6) Оформление элементов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для строительного сайта

    1) Дизайн 4х страниц: главная, рубрика, пост, страница 2) Простенький логотип с упоминанием сайт 3) Блёклый не яркий дизайн 4) Фавиконка 5) Оформление списки (оба типа), цитаты, подзаголовков с 1 по 4 уровень, оформление картинок, оформление содержания 6) Оформление элементов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Автор для написания статей по строительству

    Нужны авторы для написания рерайта на интернет проекты по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Преимущество будет тем, кто сам выполнял/выполняет такие работы, то есть знает сам ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Авторы для написания статей по строительству

    Нужны авторы для написания рерайта на интернет проекты по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Преимущество будет тем, кто сам выполнял/выполняет такие работы, то есть знает сам ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер на строительные проекты

    Нужен контент-менеджер для наполнения интернет-проектов. Основные требования: 1) Умение работать с графическим редактором для компоновки и редактирования картинок (Фотошоп, Paint, или другим редактором) 2) Должен быть вкус, то есть вставлять в статью правильные, тематические картинки. Статьи вам предоставляются редактором, ...

    WordPressТексты для сайтаPhotoshop
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Для 1С-Битрикс

    В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить. Подробнее: 1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта. 2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, б) верстка для всех страниц. 3) Настройка ...

    Дизайн сайтаБитриксКарточки товаров1С-Битрикс
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить вредоносный код с сайта на Joomla

    Хостер заблокировал сайт за большое количество исходящих соединений с "левым" ресурсом. В файлах сайта присутствуют html, в которых написано, что сайт был взломан. Сайт-визитка компании сделана на joomla. Нужно устранить вредоносный код. Бэкапов нет. Есть ...

    HTMLJoomlaСайт на JoomlaСайт-визитка
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для публикации готовых текстов на сайт

    Требуется исполнитель для публикации готовых текстов на сайт строительной тематики (оформление текстов, подбор и вставка необходимых фото, видео). Требования: - Уверенный пользователь ПК - Базовые знания HTML - Навыки поиска информации в интернете - Опыт работы в графических редакторах (photoshop ...

    HTMLТексты для сайтаPhotoshop
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн строительного сайта

    $200

    Разработать дизайн строительного сайта. Главная, внутренняя, страница рубрики - все однотипные с небольшими изменениями. Так же разработка простого логотипа. Прошу оставлять ссылку на свое портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны копирайтеры на интернет проект

    Нужны копирайтеры на интернет проект по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Работа постоянная, с дальнейшим сотрудничеством по другим проектам. Оплата после каждой написанной статьи, либо раз ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
glagol
Андрей 
54 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на строительную тематику
Желаю всем фрилансерам, чтобы на их творческо-трудовом пути попадались только и именно такие заказчики. Интересные проекты. Четкая, однозначная постановка задачи. Обязательность - следование договоренностям, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничать.
Исполнитель качественно справился с предлагаемыми заданиями, написал все четко, без ошибок. Понравилась стилистика изложения материала, правильное вписание в текст ключевых слов, грамотность соблюдение сроков выполнения. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 2-х сайтов
Спасибо за интересные проекты! Буду рад поработать снова)
Отличное сотрудничество, все сделано на хорошем уровне, именно так, как было указано в ТЗ. Буду работать с Максимом еще.
Ответный отзыв
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для строительного сайта
Уже не впервые сотрудничали - впечатления от работы только положительные) +10
Работа выполнена качественно, дизайн получился на хорошем уровне. Буду работать с Максимом дальше.
Ответный отзыв
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн строительного сайта
Отличный заказчик, давно работали над интересным проектом, сейчас продолжаем сотрудничество. Рекомендую)
Исполнителю была поставлена задача создания дизайна для сайта. Был создан простой и функциональный дизайн, который и был мной заказан, еще и в двух вариантах, один из которых был мной выбран. Спасибо за быстроту и качество выполнения. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$800
10 баллов
10 лет назад
Автор для написания статей по строительству
Прежде всего, хочу поблагодарить Александра за доверие. Он отличный заказчик: работой обеспечивает постоянно, своевременно оплачивает выполненные объемы и отвечает на возникающие вопросы. Рад продолжению сотрудничества.
Работаю с Николаем не первый месяц, за все время не было ни одного просроченного заказа. Тексты пишет грамотно, со знанием дела. Буду и дальше сотрудничать.
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