Дизайн 2-х сайтов

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  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка84 просмотра

1) Дизайн 4х страниц: главная, рубрика, пост, страница

2) Простенький логотип с упоминанием сайта

3) Блёклый не яркий дизайн

4) Фавиконка

5) Оформление списки (оба типа), цитаты, подзаголовков с 1 по 6 уровень, оформление картинок, оформление содержания

6) Оформление элементов при наведении мышью

11 лет назад
playadog
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$200
10 дней
Отличное сотрудничество, все сделано на хорошем уровне, именно так, как было указано в ТЗ. Буду работать с Максимом еще.
Спасибо за интересные проекты! Буду рад поработать снова)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад