Необходимо перетащить дизайн сайта http://jack-masters.ru/ под MODx evo на сайт dvlp.jack-masters.ru Указанный сайтуже выгружен, т.е. фактически нужно сменить CMS сайта с Drupal на MODx.
Нужен логотип
Нужен логотип для сайта на тему статусов.
кто может красиво нарисовать ?
Заявки фрилансеров
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