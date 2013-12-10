Нужны внутренние страницы - как лендинг

Есть сайт - по его образцу нужно сделать внутренние страницы, которые будут похожи на лендинг - продающие посадочные страницы, с текстом (часть текст можно будет развернуть и почитать поподробнее, форма обратной связи, может быть - цены, какая-то графика) Исходников дизайна нет. Готовлю подробное ТЗ.