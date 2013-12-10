Нужно разработать не сложный дизайн, минимализм. Есть ТЗ и схема страницы. Бюджет ограничен.
Нужны внутренние страницы - как лендинг
Есть сайт - по его образцу нужно сделать внутренние страницы, которые будут похожи на лендинг - продающие посадочные страницы, с текстом (часть текст можно будет развернуть и почитать поподробнее, форма обратной связи, может быть - цены, какая-то графика) Исходников дизайна нет. Готовлю подробное ТЗ.
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