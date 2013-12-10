Необходимо сделать промо страницу сервиса "Домашний мастер" от компании Service Master. Это услуги сантехников, электриков, столяров, строителей и тд по вызову. Адрес странички будет "master24h.com.ua". Названия услуг и описания можно брать тут http://servicemaster.com.ua/domashnij-master/ Логотип ...
Дизайн сайта
Основные цвета
Вариант – http://www.russianpromo.ru
Хедер
В левой части должен быть логотип, с правой стороны должна быть нарисована иконка телефона с контактными телефонами крупного размера. (сквозной блок для всех страниц)
Затем ниже идет блок меню расположенный справа. Меню должно быть такое как на сайте http://www.seone.ru/
Баннер
Должно быть широкое изображение(Баннер) в котором будет написан текст акции — ПОЛУЧИ ГАРАНТИРОВАННУЮ СКИДКУ ДО 30% НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТ! (текст акции). Баннер должен быть гифкой (gif). Второй баннер тоже гифка — БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПРЕСС АУДИТ САЙТА (текст акции). Например http://www.weboptimize.ru/
Услуги
Ниже идут заголовки услуг (Продвижение сайтов контекстная реклама, поддержка, продвижение в соц сетях ), затем ниже должны быть расположены 4 изображения и небольшое описание как на примере.
для каждой услуги должна быть нарисована своя иконка например как на сайте http://netpeak.ua/Контентная часть
Затем идет текст и справа блок заявки (с заголовком отправить заявку), содержащий следующие поля (Контактное лицо, адрес сайта, телефон, пожелания и кнопку отправить. Блок заявки желательно выделить отдельным цветом. (сквозной блок для всех страниц)
Ниже после текста по всей ширине будет блок с заголовком Раскрутка сайта с TEEDO – это.
Реальный результат Реальные гарантии Реальные сроки
например: http://www.seone.ru/
Клиенты
Заголовок клиенты и ниже изображение с клиентскими сайтами.
Футер
В футере содержится название фирмы, дата создания фирмы, контактная информация, список услуг например http://www.weboptimize.ru/ (сквозной блок для всех страниц)
Услуги
Продвижение сайта
Продвижение в социальных сетях
Контекстная реклама
Оптимизация сайта
Поддержка сайта
Индивидуальные задания
Подробное ТЗ отправлю в личку
Заявки фрилансеров
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