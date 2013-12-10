Основные цвета

Вариант – http://www.russianpromo.ru

Хедер

В левой части должен быть логотип, с правой стороны должна быть нарисована иконка телефона с контактными телефонами крупного размера. (сквозной блок для всех страниц)

Затем ниже идет блок меню расположенный справа. Меню должно быть такое как на сайте http://www.seone.ru/

Баннер

Должно быть широкое изображение(Баннер) в котором будет написан текст акции — ПОЛУЧИ ГАРАНТИРОВАННУЮ СКИДКУ ДО 30% НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТ! (текст акции). Баннер должен быть гифкой (gif). Второй баннер тоже гифка — БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПРЕСС АУДИТ САЙТА (текст акции). Например http://www.weboptimize.ru/

Услуги

Ниже идут заголовки услуг (Продвижение сайтов контекстная реклама, поддержка, продвижение в соц сетях ), затем ниже должны быть расположены 4 изображения и небольшое описание как на примере.

для каждой услуги должна быть нарисована своя иконка например как на сайте http://netpeak.ua/Контентная часть

Затем идет текст и справа блок заявки (с заголовком отправить заявку), содержащий следующие поля (Контактное лицо, адрес сайта, телефон, пожелания и кнопку отправить. Блок заявки желательно выделить отдельным цветом. (сквозной блок для всех страниц)

Ниже после текста по всей ширине будет блок с заголовком Раскрутка сайта с TEEDO – это.

Реальный результат Реальные гарантии Реальные сроки

например: http://www.seone.ru/

Клиенты

Заголовок клиенты и ниже изображение с клиентскими сайтами.

Футер

В футере содержится название фирмы, дата создания фирмы, контактная информация, список услуг например http://www.weboptimize.ru/ (сквозной блок для всех страниц)

Услуги

Продвижение сайта

Продвижение в социальных сетях

Контекстная реклама

Оптимизация сайта

Поддержка сайта

Индивидуальные задания

Подробное ТЗ отправлю в личку