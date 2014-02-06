Дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок262 просмотра

Необходимо разработать дизайн сайта. Тематика - туризм, я покажу пару сайтов из этой области. Ничего не обычного.

Указывайте среднее время и среднюю стоимость за главную страницу. Детальное задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся больше всего.

11 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$130
3 дня
Все отлично!
Грамотное руководство проекта. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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