Интернет-магазин. Страницы: - главная страница (+ логотип, шапка) - каталог товаров - карточка товара - личный кабинет Нужно полностью поменять дизайн.
Дизайн
Необходимо разработать дизайн сайта. Тематика - туризм, я покажу пару сайтов из этой области. Ничего не обычного.
Указывайте среднее время и среднюю стоимость за главную страницу. Детальное задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся больше всего.
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