Требуется креативный копирайтер и дизайнер.

Мы хотим сотрудничать только с ответственными и исполнительными людьми. Которые будут выполнять работу качественно и в срок. Планируем долгосрочное сотрудничество, поэтому если Вы Мастер своего дела(выполняете заказы с удовольствием, а не абы как), самостоятельны( Вам не нужно звонить и контролировать) и пунктуальны(результат нужен в срок, а не через неделю) тогда нам с Вами по пути. В свою очередь гарантируем своевременную оплату и много интересных заказов! Высылайте свое резюме с портфолио.