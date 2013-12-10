Требуется креативный копирайтер и дизайнер.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок283 просмотра

Мы хотим сотрудничать только с ответственными и исполнительными людьми. Которые будут выполнять работу качественно и в срок. Планируем долгосрочное сотрудничество, поэтому если Вы Мастер своего дела(выполняете заказы с удовольствием, а не абы как), самостоятельны( Вам не нужно звонить и контролировать) и пунктуальны(результат нужен в срок, а не через неделю) тогда нам с Вами по пути. В свою очередь гарантируем своевременную оплату и много интересных заказов! Высылайте свое резюме с портфолио.

11 лет назад
360_prof
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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