Требуется дизайн страницы контакты

Отличный исполнитель, с задачей справился на отлично, работать с ним очень просто и легко: 1. Показал пару примеров. 2. Обсудили за 5 минут. 3. На следующий день задача выполнена, сразу сделал 3-4 варианта, пару как я сказал, пару на своё усмотрение. 4. Мелкие правки. 5. Задача принята. Для себя сразу записал контакты Алексея в свою базу надежных исполнителей, напротив подписал минимум слов максимум действий, продолжаю дальше с ним сотрудничать по всем вопросам его специализации. Еще раз, Спасибо за четкую и толковую работу, исполнитель проверенный, можно смело брать для выполнения задач.