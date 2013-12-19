Интернет-магазин. Страницы: - главная страница (+ логотип, шапка) - каталог товаров - карточка товара - личный кабинет Нужно полностью поменять дизайн.
Простой дизайн для сайта
Добрый всем день.
Необходим несложный дизайн с 2 типовыми страницами + верстка. Подробности с исполнителем.
Жду сроки и примерную цену.
Выбранный исполнитель
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