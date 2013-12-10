Проектировка и дизайн продающего сайта

Необходимо 2 человека: проектировщик и дизайнер сайта.

Возможен вариант 2 в 1 при наличии необходимых навыков у одного кандидата.

Сайт по продаже автоматических ворот. Существующий сайт не отвечает основному требованию - он не продаёт, простой и посредственный сайт.

В задачи проектировщика входит:

Спроектировать продающий сайт: как он должен выглядеть и концепцию продаж на нём. Дать предварительное ТЗ о внешнем виде сайта с предварительным схематическим макетом. ТЗ максимально простое и короткое, но чтобы заказчик понял в каком направлении будет создаваться дизайн и каким именно образом сайт будет продавать.

Задача дизайнера: сделать дизайн.

Срок: 2-3 недели

Бюджет: проектировщик - 100$, дизайнер 150$. Если справится 1 человек, то соответственно получит полный бюджет.