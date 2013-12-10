Необходимо сделать промо страницу сервиса "Домашний мастер" от компании Service Master. Это услуги сантехников, электриков, столяров, строителей и тд по вызову. Адрес странички будет "master24h.com.ua". Названия услуг и описания можно брать тут http://servicemaster.com.ua/domashnij-master/ Логотип ...
Проектировка и дизайн продающего сайта
Необходимо 2 человека: проектировщик и дизайнер сайта.
Возможен вариант 2 в 1 при наличии необходимых навыков у одного кандидата.
Сайт по продаже автоматических ворот. Существующий сайт не отвечает основному требованию - он не продаёт, простой и посредственный сайт.
В задачи проектировщика входит:
Спроектировать продающий сайт: как он должен выглядеть и концепцию продаж на нём. Дать предварительное ТЗ о внешнем виде сайта с предварительным схематическим макетом. ТЗ максимально простое и короткое, но чтобы заказчик понял в каком направлении будет создаваться дизайн и каким именно образом сайт будет продавать.
Задача дизайнера: сделать дизайн.
Срок: 2-3 недели
Бюджет: проектировщик - 100$, дизайнер 150$. Если справится 1 человек, то соответственно получит полный бюджет.
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