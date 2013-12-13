Дизайн модуля соц сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки115 просмотров

http://novmed.net/ - справа есть модуль соцсетей "Мы в соцсетях"

Нужно разработать его дизайн в стиле дизайна всего сайта

11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все быстро и красиво
Отличный заказчик. Было приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка (DLE)

    Интернет-магазин. Страницы: - главная страница (+ логотип, шапка) - каталог товаров - карточка товара - личный кабинет Нужно полностью поменять дизайн.

    DLE
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта. Тематика - туризм, я покажу пару сайтов из этой области. Ничего не обычного. Указывайте среднее время и среднюю стоимость за главную страницу. Детальное задание вышлю дизайнерам, чьи ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Нужен креативный дизайн на тему - технический осмотр автомобиля. Прошу указывать приблизительные цены на дизайн в PSD формате и срок. Подробности кандидатам.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется креативный копирайтер и дизайнер.

    Мы хотим сотрудничать только с ответственными и исполнительными людьми. Которые будут выполнять работу качественно и в срок. Планируем долгосрочное сотрудничество, поэтому если Вы Мастер своего дела(выполняете заказы с удовольствием, а не ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой дизайн для сайта

    Добрый всем день. Необходим несложный дизайн с 2 типовыми страницами + верстка. Подробности с исполнителем. Жду сроки и примерную цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лэндинга

    ТЗ, текст и вся графика для первого сайта уже есть. Я ее прикрепил в заявке. Сроки: нужен готовый дизайн в четверг в первой половине дня.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Лендинг страница.

    Добрый день. Необходимо сделать красивую продающую лендинг страницы по тематике кредит под залог недвижимости. Под стиль компании. Все подробности в Лисных сообщениях.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Конструктивное решение по переделке блога..

    $500

    Готовы рассмотреть предложение и поручить работы по переделке блога (на WP). Необходимо креативное решение .. обязательна ссылка на примеры схожих или удачных работ. Блог на тему русской кухни и магазинов и ресторанов ...

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад