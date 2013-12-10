Дизайн промостраницы

# 1 — $ 50

Необходимо сделать промо страницу сервиса "Домашний мастер" от компании Service Master. Это услуги сантехников, электриков, столяров, строителей и тд по вызову. Адрес странички будет "master24h.com.ua". Названия услуг и описания можно брать тут http://servicemaster.com.ua/domashnij-master/

Логотип используем Service Master.

Нужна красивая, яркая и информационно насыщенная страничка одного из направлений деятельности компании Service Master а именно Домашний мастер.