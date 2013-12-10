Крутой дизайн для интернет аптеки (магазин)

Добрый день! Необходимо нарисовать интересный и и красивый дизайн для интернет аптеки ( интернет магазин)

Ищу талантливых дизайнеров с отличным портфолио... бюджет до 300$, сроки на главную до 18 -го, остальные страницы можно чуть позже до 23-24 числа. Без предоплаты, аванс после согласования главной страницы!

ТЗ и логотип прикреплены