Дизайн страниц (аккаунтов) в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок107 просмотров

http://novmed.net/ - основной сайт. В его стиле нужно оформить 4 аккаунта:

http://vk.com/novmed

https://twitter.com/Novmed

https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/184837161597951

https://plus.google.com/+NovmedNet

Ссылки на них справа вверху.

11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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