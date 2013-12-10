Качественная иллюстрация

Нужно собрать коллаж размером 4000х1200 на котором будет присутствовать

Деревья (не лес).

Поле

Теплицы.

Результат - яркий, красочный коллаж с соблюдением пропорций всех элементов.

Пример в аттачменте. Всего лишь пример для наглядности. Цветные фоны рисовать не надо.

Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Иными словами наличие портфолио обязательно.

Убедительная просьба в личку не писать и оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата по факту.