Energy Blend

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка140 просмотров

Интернет магазин энергетиков

11 лет назад
DimariKK
Дмитрий 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

fashvamp
Олеся 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$270
21 день
Дизайн главной страницы сайта. Что я могу сказать за Олесю, да то, что она в своем деле на все 100% компетентный специалист. С самой первой минуты нашего общения ошеломила своими познаниями в сфере дизайна. Грамотно проконсультирует и подскажет что, как, почему, зачем... По общению очень приятный человек, легко общаться, всё доступно и понятно разъяснит. Она с легкостью сможет реализовать Вашу задумку, как и реализовала и нашу... Работает оперативно и качественно. Так что рекомендую Олесю, как человека знающего свое дело. Сотрудничеством полностью доволен.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

fashvamp
Олеся 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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